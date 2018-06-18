У Нідерландах водій автобуса наїхав на відвідувачів рок-фестивалю
09:08, 18 червня 2018Світ
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За даними поліції, водій автобуса скоїв наїзд на чотирьох пішоходів.
REUTERS
У Нідерландах автобус в'їхав у пішоходів, загинула одна людина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
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За даними поліції, водій автобуса скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, один з них помер, інші постраждали.
Інцидент стався на рок-фестивалі PinkPop, який проходить в провінції Лімбург на півдні країни.
За наявними даними, водій автобуса зник з місця події. В даний час його розшукують.
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