Учасники революції в Єгипті протестують проти виправдання екс-президента Мубарака

Рішення суду, який визнав екс-президента Єгипту невинним, викликало бурхливі протести у колишніх учасників єгипетської революції й родичів загиблих, упевнених, що Мубарак несе за їх загибель особисту відповідальність.

Про це повідомляють Euronews.

“Це несправедливо, - говорить чоловік, який сам був поранений під час подій 2011 року.- Ми не заслуговуємо цього від єгипетського правосуддя. Ми не заслуговуємо такого вердикту після чотирьох років очікування".

“Виходить, ми були неправі, не треба було виходити протестувати 25 січня, не потрібно було боротися за свої права. Тому що зараз вони кажуть, що ми не праві, а їх виправдовують, вони не винні. Але хто вбив наших мучеників? Я хочу знати!", - каже мешканка Каїра.

Читайте такожГПУ: Студентів на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада минулого року побили бійці «Беркута» з Києва, Сум, Полтави і ЧеркасСили безпеки були покликані, щоб не допустити зіткнень між противниками екс-президента і його прихильниками, які не менш емоційно раділи рішенням суду.

“Слава Аллаху за цю справедливість. Мубарак повернув собі свої права. Єгипет переміг змову 25 січня", - говорить прихильник колишнього президента.

“Я знімаю капелюх перед правосуддям і вітаю президента Мубарака, після чотирьох років його страждань. Слава Аллаху, він переміг, і слава Аллаху, правда восторжествувала. Тепер ми хочемо, щоб йому віддали почесті", - каже прихильниця колишнього глави держави.

Дружина Хосні Мубарака, дізнавшись про рішення суду, негайно попрямувала до лікарні, куди вертольотом доставили виправданого за всіма статтями звинувачення екс-президента.