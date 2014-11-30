Ліга арабських держав попросить ООН визначити термін виходу ізраїльтян із Палестини

Ліга арабських держав (ЛАД) має намір звернутися до ООН із проханням визначити крайній термін "закінчення ізраїльської окупації палестинських територій".

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Раніше голова Палестинської автономії Махмуд Аббас, виступаючи на форумі ЛАД у Каїрі, заявив, що має намір закликати Раду Безпеки ООН підтримати свою вимогу про вихід ізраїльтян із палестинських територій протягом двох років.

За його словами, нинішня ситуація неприпустима, оскільки ізраїльтяни продовжують будівництво поселень на окупованих територіях.

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