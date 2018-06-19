Іспанія хоче перенести останки диктатора Франко з мавзолею

В іспанському уряді вважають, що мавзолей має стати "місцем примирення".

Іспанія має намір перенести з мавзолею останки диктатора Франсиско Франко.

Про це в понеділок, 18 червня, повідомила заступник голови уряду Кармен Кальво. За її словами, мавзолей стане "місцем примирення", передає DW.com.

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Меморіальний комплекс "Долина Полеглих", який розташований в 50 кілометрах від Мадрида, був побудований за наказом Франко як пам'ятник загиблим у громадянській війні 1936-1939 років. Останки диктатора знаходяться в головному спорудженні комплексу - базиліці.

У травні 2017 року парламент Іспанії більшістю голосів схвалив ініціативу опозиційної Іспанської соціалістичної робочої партії про перепоховання останків диктатора Франсиско Франко, який перебував при владі з 1939 по 1975 рік. Однак попередній уряд консервативної Народної партії не виконав постанову.