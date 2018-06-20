Генсек НАТО про відносини з РФ: ми не відповідаємо танком на танк чи ракетою на ракету

За словами генсека НАТО, Альянс не хоче нової "холодної війни", гонки озброєнь чи "ізоляції Росії".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість через нарощування Росією своєї військової потужності.

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Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю". За словами Столтенберга, Москва протягом останніх кількох років робить значні інвестиції у сучасне оснащення, у тому числі й в ядерне озброєння.

Росія виявляла готовність застосовувати свою військову силу проти сусідів, додав він. "Ми бачили це в Грузії. Ми бачимо це в Україні", - наголосив генсек НАТО. У той же час, як зауважив Столтенберг, "ми не відповідаємо дзеркальними заходами на дії Росії". "Ми не відповідаємо танком на танк чи ракетою на ракету, чи ядерною зброєю на ядерну зброю. Але, звісно, ми повинні бути впевнені, що НАТО адаптується, якщо ми побачимо дедалі рішучішу Росію, яка активно інвестує в нове сучасне обладнання", - наголосив Столтенберг.

Водночас НАТО не хоче нової "холодної війни", гонки озброєнь чи "ізоляції Росії". "Росія - наш сусід, і так буде й надалі. Тож для НАТО йдеться про пошук балансу, поєднання захисту і діалогу. Ми вважаємо, що, будучи сильними і маючи надійні засоби стримування, ми можемо вступати в політичний діалог з Росією, намагатися покращити наші відносини з РФ і знижувати напругу", - пояснив очільник Альянсу.