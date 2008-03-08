Саакашвілі вважає зняття санкцій з Абхазії ”незаконним і аморальним”

Президент Грузії Михайло Саакашвілі, коментуючи рішення російських властей про зняття економічних санкцій з Абхазії, назвав дії Росії "незаконними і аморальними". Зняття санкцій, за словами Саакашвілі - це "важка провокація, спрямована на дестабілізацію ситуації на Кавказі", повідомляє Лента.ру.

МЗС Грузії раніше вже вручив послу Росії В’ячеславу Коваленку ноту протесту у зв`язку з відміною санкцій відносно невизнаної республіки Абхазія. Міністерство закордонних справ Грузії трактує дії Росії як приготування для військової присутності в регіоні.

Росія оголосила про зняття торговельно-економічних санкцій з Абхазії і невиконання Рішення Ради голів держав СНД від 1996 року 6 березня 2008 року. Російська сторона пояснила зняття санкцій тим, що абхазька сторона виконує свої зобов`язання щодо врегулювання конфлікту.