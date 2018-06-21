"Стоп Сорос": Рада Європи та ОБСЄ засудили Угорщину за введення покарань за допомогу мігрантам (відео)

Правляча партія Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном звинувачує Джорджа Сороса у підтримці масової міграції в Європу.

Парламент Угорщини 20 червня проголосував за пакет законів, які вводять покарання у виді великих штрафів і навіть тюремного ув'язнення за допомогу біженцям і нелегальним іммігрантам. Рада Європи та ОБСЄ назвали нововведення такими, що не відповідають європейським стандартам.

Як повідомляє Бі-бі-сі, нові закони, що забороняють біженцям клопотати про легалізацію в Угорщині, якщо вони намагаються потрапити туди через третю країну, а не безпосередньо з тієї країни, звідки вони втекли. Також заборонено організоване розселення мігрантів у країні - це відповідь на пропозицію Євросоюзу розподіляти біженців за квотами між усіма країнами ЄС.

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Саме на боротьбі з нелегальною імміграцією будує свою політику правляча партія Фідес на чолі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, і це незважаючи на те, що в самій Угорщині іммігрантів майже немає, а хвиля біженців з Близького Сходу, що прокотилася по Європі в 2015-2016 роках, давно спала.

Пакет із трьох законів, названий "Стоп Сорос" по імені американського угорця, мільярдера і філантропа Джорджа Сороса, уряд вніс до парламенту в цьому році, перед квітневими виборами. Фідес звинувачує Сороса в підтримці масової міграції в Європу.

Венеціанська комісія, яка проводить експертизу і консультує країни Ради Європи з питань законодавства, планує оприлюднити 25-сторінкову доповідь у п'ятницю і просила владу Угорщини почекати з голосуванням по пакету, але Будапешт відмовився це робити.

При цьому біженців в Угорщині зараз насправді майже немає: за даними уряду, за останні три роки притулок в країні отримали 2269 осіб, але 90% з них одразу ж вирушили далі в багату Західну Європу. Але уряд Угорщини каже, що діє на випередження, оскільки в Азії та Африці є десятки мільйонів потенційних біженців в Європу.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Австрії запропонував надсилати європейських прикордонників в Африку.