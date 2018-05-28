Канцлер Австрії запропонував відправляти європейських прикордонників до Африки

Австрійський лідер переконаний, що європейську прикордонну службу Frontex слід збільшувати набагато швидше, ніж планується.

Канцлер Австрії Себастіан Курц запропонував відправляти європейських прикордонників служби Frontex в Африку, аби запобігати нелегальній міграції до країн ЄС через Середземне море.

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Як повідомляє Deutsche Welle, відповідну заяву він зробив в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Новий політичний мандат повинен дозволити Frontex працювати в третіх країнах за згодою місцевої влади", - заявив Курц. На його переконання, це покладе край брудному бізнесу перевізників мігрантів.

Канцлер додав, що підтримує пропозицію Єврокомісії щодо збільшення чисельності Frontex до 10 тисяч співробітників, але вважає, що це має бути зроблено раніше 2027 року, як планується.

"Це занадто пізно, це повинно відбутися набагато швидше, якщо ми хочемо ефективно припиняти нелегальну міграцію", - підсумував він.

Зазначається, що в останні роки десятки тисяч мігрантів намагаються дістатись Європи і перетинають Середземне море на човнах контрабандистів. Більшість цих суден непридатні для таких подорожей, і тисячі мігрантів щороку гинуть при спробі перетнути море. В ООН заявляють, що цього року під час спроби перетнути Середземномор'я загинули вже понад 600 мігрантів.

Як повідомлялось напередодні, 27 травня, морська рятувальна служба Іспанії заявила, що протягом цих вихідних було врятовано понад 400 мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море з Північної Африки до Європи.