Відомій корові Пєнці подарували навігатор на сонячних батареях (відео)
19:45, 21 червня 2018Світ
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Пристрій на сонячних батареях, працює через супутник, надсилає на смартфон господаря дані про її місцезнаходження.
Корові Пєнці подарували навігатор на сонячних батареях
Найвідомішій з європейських корів - Пєнці, яка живе на кордоні Болгарії та Сербії, подарували гаджет, що допоможе її відстежувати.
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Пристрій на сонячних батареях, працює через супутник, надсилає на смартфон господаря дані про її походеньки, а також вмикає сигнал тривоги, йдеться у сюжеті ТСН.
Це на випадок, якщо корова знов зайде в чужу країну.
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