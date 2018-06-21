Відомій корові Пєнці подарували навігатор на сонячних батареях (відео)

19:45, 21 червня 2018
Світ
275 0

Читайте такожУ російському селі корів оштрафували за перехід дороги в недозволеному місці

Пристрій на сонячних батареях, працює через супутник, надсилає на смартфон господаря дані про її походеньки, а також вмикає сигнал тривоги, йдеться у сюжеті ТСН.

Це на випадок, якщо корова знов зайде в чужу країну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #корова#навігатор