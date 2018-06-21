Відомій корові Пєнці подарували навігатор на сонячних батареях (відео)

Найвідомішій з європейських корів - Пєнці, яка живе на кордоні Болгарії та Сербії, подарували гаджет, що допоможе її відстежувати.

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Пристрій на сонячних батареях, працює через супутник, надсилає на смартфон господаря дані про її походеньки, а також вмикає сигнал тривоги, йдеться у сюжеті ТСН.

Це на випадок, якщо корова знов зайде в чужу країну.