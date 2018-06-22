Пентагон збирається розмістити на військових базах 20 тисяч дітей мігрантів

Дітей розмістять на військових об'єктах в Арканзасі і Техасі.

Влада США облаштують на військових базах спеціальні центри, куди планують помістити 20 тисяч дітей-іммігрантів.

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Про це 21 червня заявив представник Пентагону полковник Майкл Ендрюс, повідомляє The New York Times.

За словами Ендрюс, дітей розмістять на військових об'єктах в Арканзасі і Техасі.

Поки неясно, чи будуть на базах батьки дітей-іммігрантів, пише газета. Представники Білого дому, міністерства оборони україни, департаменту охорони здоров'я і соціальних служб не змогли надати NYT докладну інформацію.

Випадки поділу родин мігрантів почастішали після того, як у квітні 2018 року влада США проголосили політику "нульової терпимості" по відношенню до нелегальних мігрантів. Затриманих нелегалів передають у федеральні суди, а їхніх дітей переводять під опіку або повертають на батьківщину.

Агентство Associated Press, посилаючись на інформацію міністерства внутрішньої безпеки США, повідомило, що з 5 травня по 9 червня на кордоні з батьками розділили понад 2300 дітей.

Президент США Дональд Трамп 20 червня підписав указ, який забороняє розділяти сім'ї мігрантів.