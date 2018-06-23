Зустріч Трампа з Путіним може посилити авантюризм Росії і засмутити Європу - ЗМІ

Зустріч Трампа з Путіним стане сигналом для європейських лідерів, що президент США не має наміру бути заручником їхньої політики стосовно Москви.

Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч з президентом Росії Путіним через наступні кілька тижнів, незважаючи на те, що політика США та Європи стосовно Росії є не повністю скоординованою.

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Як пише The New York Times, радник з національної безпеки США Джон Болтон прибуде з візитом до Росії наступного тижня з метою провести підготовку до можливої зустрічі. Наступного місяця Трамп планує взяти участь в саміті НАТО в Брюсселі і, можливо, зробить зупинку в Австрії для проведення зустрічі з Путіним, зазначає видання, передає Голос Америки.

Зустріч Трампа з Путіним стане сигналом для європейських лідерів, що президент США не має наміру бути заручником їхньої політики стосовно Москви. Це може посилити напруження у відносинах США з їх традиційними союзниками на додачу до вже існуючих суперечностей стосовно тарифів, безпеки та імміграції.

В своїх нещодавніх зауваженнях Трамп наголосив на важливості побудови дружніх відносин з Путіним і зазначив, що дії Росії стосовно України були викликані позицією президента Барака Обами.

«Проблема в тому, що Трамп одноосібно згортає трансатлантичні зусилля з обмеження російського авантюризму після початку війни в Україні в 2014 році», - говорить Ендрю Вейсс, віце-президент Фонду Карнегі. «Погіршення відносин між США та Німеччиною розв’язують Росії руки», - підкреслює аналітик.

«Це абсолютно неслушний час для зустрічі з Путіним, тому що він не заслужив такої винагороди, а також через теперішній слабкий стан наших атлантичних відносин, яким ця зустріч принесе лише погіршення», - переконана Евелін Фаркас, колишній посадовець Пентагону.

Через протистояння стосовно України та з інших питань, «я не бачу чого досягне ця зустріч, крім того, що засмутить наших найближчих європейських союзників», - наголосила експерт.

Зі свого боку, Путін сказав, що він готовий зустрітись з Трампом «щойно американська сторона буде готова». Цього місяця представник Білого дому підтвердив, що підготовка до зустрічі почалась, наголошує видання.