У липні Трамп вперше відвідає Британію і зустрінеться з Єлизаветою II

Для Трампа зустріч з британською королевою має велике значення.

Дональд Трамп 13 липня здійснить перший візит до Британії в якості президента США і зустрінеться з королевою Єлизаветою II. Про це повідомив посол США в королівстві Роберт Вуд Джонсон.

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Як передає Sky News, Джонсон назвав зустріч з королевою "найважливішою" в ході майбутнього візиту Трампа. Він зазначив, що Трамп сам хоче, щоб ця зустріч відбулася.

Sky News зазначає, що можливо зустріч пройде в Віндзорському замку 13 липня, адже в цей день він буде закритий для відвідувань. Крім того, очікується, що Трамп проведе переговори з британським прем'єр-міністром Терезою Мей.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Трамп хамив лідерам "Великої сімки" в ході саміту в Канаді.