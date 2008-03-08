Маргарет Тетчер виписали з лікарні

Колишній прем`єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер виписана з лікарні. Стан здоров`я 82-річної британки оцінюється як задовільний, повідомляє Лента.ру з посиланням на Sky News. Екс-прем`єр Великобританії була госпіталізована 7 березня 2008 року після того, як вона відчула себе погано.

Обстеження, проведене в лікарні, не виявило ніяких ознак небезпеки для життя баронеси, підкреслили представники Тетчер.

У 2002 році колишня очільниця британського уряду перенесла кілька інсультів, після чого у баронеси почалися проблеми з пам`яттю. Лікарі настійливо порадили їй утриматися від публічних виступів. Тетчер посідаоа пост прем`єр-міністра Великобританії з 1979 по 1990 рік.