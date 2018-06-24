В Індії футбольний фанат наклав на себе руки після матчу Аргентина-Хорватія на ЧС-2018

21 червня збірна Аргентини сенсаційно програла Хорватії - матч завершився з рахунком 0:3.

В Індії знайшли тіло 30-річного Діну Алекса – фаната аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. Вболівальник зник після перегляду матчу між збірними Аргентини і Хорватії на ЧС-2018.

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Як повідомляє The Times of Indiaз посиланням на правоохоронців, тіло чоловіка знайшли у річці. У квартирі загиблого знайшли передсмертну записку, в якій йдеться, що «у світі немає більше нічого, що він хотів би побачити», і відповідальності за його смерть ніхто не несе.

За словами родичів загиблого, він був замкненою людиною і мав дуже мало друзів. Тим не менш, Діну був футбольним уболівальником і дуже палким фанатом Мессі.

Перед грою Діну, який працював бухгалтером у місті Коттаям, заявив колегам, що Аргентина подолає Хорватію.

Нагадаємо, 21 червня збірна Аргентини сенсаційно програла Хорватії. Матч завершився з рахунком 0:3.

Таким чином, у збірної Хорватії 6 очок (2 перемоги), в той час як у Аргентини - 1 очко. Команда знаходиться на грани вильоту з числа претендентів на Кубок світу вже після групового етапу.