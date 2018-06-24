Вибори в Туреччині: поліція розстріляла авто з бюлетенями

Повідомляється, що поліція затримала трьох осіб.

У неділю, 24 червня, в Туреччині проходять дострокові президентські і парламентські вибори. І вже стався гучний інцидент. Поліція відкрила вогонь по автомобілю з бюлетенями.

Про це повідомляє Страна.uа з посиланням на газету Cumhuriyet.

Надзвичайна пригода сталася в повіті Суруч. У ході спецоперації поліцейські відкрили вогонь по автомобілю, який намагався втекти. Всередині авто поліцейські знайшли чотири мішки з виборчими бюлетенями, які зловмисники мали намір доставити на одну з виборчих дільниць.

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Повідомляється, що поліція затримала трьох осіб.

Зазначимо, що 24 червня, в Туреччині проходять президентські і парламентські вибори. Головним суперником нинішнього глави держави Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах президента виступає Мухаррем Інджі, його рейтинг становить близько 30%.