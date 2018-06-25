Трамп назвав нелегальних мігрантів "загарбниками країни"

Заяву глави Білого дому розкритикували правозахисники та адвокати з прав мігрантів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що людей, які прибули в Сполучені Штати нелегально, потрібно негайно депортувати у країни, звідки вони приїхали, без жодного судового процесу.

Про це повідомляє Reuters. Трамп порівняв нелегальних мігрантів з "загарбниками, які намагаються увірватися в країну".

Читайте такожШенген під загрозою: європейські лідери обговорюють міграцію

Заяву глави Білого дому розкритикували правозахисники та адвокати з прав мігрантів - вони стверджують, що це порушує положення про судочинство Конституції США, яка застосовується як до громадян Сполучених Штатів, так і до осіб, які не мають американського громадянства.

"Ми не можемо дозволити всім цим людям вторгнутися в нашу країну. Коли хтось прибуває ми повинні негайно, без судів або судових процесів, повернути їх туди, звідки вони приїхали", - написав Трамп в Twitter.

Раніше Трамп підписав розпорядження про припинення практики, яка привела до поділу тисяч дітей-мігрантів з їхніми батьками.

Трамп підписав документ вже через день після того, як він наполягав на необхідності поділу сімей. Президента США за рішення про поділ критикували громадські активісти, правозахисні організації та світові лідери.