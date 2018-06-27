Зустріч Трампа з Путіним може відбутися в Гельсінкі - ЗМІ

04:35, 27 червня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

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Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на власне джерело, ознайомлене з обставинами підготовки зустрічі. За словами співрозмовника, план можливої зустрічі перебуває на етапі узгодження.

За даними видання, Фінляндія може запропонувати лідерам США і Росії нейтральну платформу для переговорів, досить близько розташовану до РФ. Путін планує повернутися в Москву до фінального матчу Чемпіонату світу з футболу 15 липня.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський сенатор припустив, що Путін на зустрічі з Трампом захоче вирішити питання України за її спиною.

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Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін