Зустріч Трампа з Путіним може відбутися в Гельсінкі - ЗМІ

Після зустрічі Путін планує повернутися в Москву до фінального матчу Чемпіонату світу з футболу 15 липня.

Зустріч президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним може відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.

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Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на власне джерело, ознайомлене з обставинами підготовки зустрічі. За словами співрозмовника, план можливої зустрічі перебуває на етапі узгодження.

За даними видання, Фінляндія може запропонувати лідерам США і Росії нейтральну платформу для переговорів, досить близько розташовану до РФ. Путін планує повернутися в Москву до фінального матчу Чемпіонату світу з футболу 15 липня.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський сенатор припустив, що Путін на зустрічі з Трампом захоче вирішити питання України за її спиною.