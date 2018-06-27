Зустріч Трампа з Путіним може відбутися в Гельсінкі - ЗМІ
04:35, 27 червня 2018Світ
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Після зустрічі Путін планує повернутися в Москву до фінального матчу Чемпіонату світу з футболу 15 липня.
Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS
Зустріч президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним може відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.
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Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на власне джерело, ознайомлене з обставинами підготовки зустрічі. За словами співрозмовника, план можливої зустрічі перебуває на етапі узгодження.
За даними видання, Фінляндія може запропонувати лідерам США і Росії нейтральну платформу для переговорів, досить близько розташовану до РФ. Путін планує повернутися в Москву до фінального матчу Чемпіонату світу з футболу 15 липня.
Як повідомляв УНІАН, раніше американський сенатор припустив, що Путін на зустрічі з Трампом захоче вирішити питання України за її спиною.
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