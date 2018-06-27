У Кремлі підтвердили, що домовленість про зустріч Путіна і Трампа досягнута

Місце та час зустрічі будуть оголошені пізніше.

У Кремлі оголосили, що домовленість про зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трама досягнута, місце і час будуть оголошені додатково.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського президента за підсумками зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

З російської сторони у зустрічі взяли участь помічник президента Юрій Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу.

«Обговорювалися перспективи розвитку російсько-американських відносин, тема роззброєння, сирійський і український кризи, ситуація на Корейському півострові», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПутін за спиною України і Європи може вмовити Трампа пом'якшити санкції – Die Welt

Крім того, досягнута домовленість про зустріч Путіна і Трампа; час і місце проведення саміту буде оголошено пізніше.

На початку переговорів Путін заявив, що «змушений констатувати, що російсько-американські відносини перебувають не в найкращій формі».

«Вважаю, що це значною мірою результат гострої внутрішньополітичної боротьби в самих Сполучених Штатах, але Ваш приїзд у Москву вселяє в нас надію на те, що ми можемо зробити хоча б перші кроки до відновлення повноформатних відносин між нашими державами. Росія ніколи не прагнула до конфронтації», - сказав Путін.

«Сподіваюся, ми з вами зможемо сьогодні поговорити про те, що могли б зробити з обох сторін, для того щоб відновити повноформатні відносини на основі рівності і поваги інтересів один одного», - підкреслив він.

У свою чергу, Болтон підкреслив, що потрібно обговорити можливості покращення взаємовідносин між Росією і США за напрямами, за якими 2у нас є певні розбіжності».

«Раніше, коли у нас були серйозні розбіжності, наші радники зустрічалися. Це було важливою запорукою забезпечення стабільності в світі. Пан Трамп прихильний досягненню цих цілей, тому зараз ми сердечно дякуємо вам за цю можливість зустрітися, за те, що Ви мене приймаєте», - додав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що зустріч президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним може відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.