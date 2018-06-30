Американські ЗМІ дали прогнози зустрічі Трампа з Путіним

ЗМІ зазначають, що на саміті усі карти в руках російського президента і будь-яка угода, яка вийде з зустрічі наступного місяця набагато більше сприятиме інтересам Росії.

Дональд Трамп робить ставку на встановлення дружніх стосунків з Володимиром Путіним, у якому він бачить людину, з якою можна мати справи.

Читайте такожТрамп розповів, що збирається обговорити на зустрічі з Путіним

Трамп прагне особисто вплинути на діалог США з Росією, який є одним із найважливіших і найскладніших, пише видання The Washington Post, передає Голос Америки.

Видання The Week зазначає, що зустріч відбудеться напередодні річниці катастрофи літака Малайзійських авіаліній, який був збитий над східною Україною 17 липня 2014 року. Трамп і Путін мають намір говорити про проблеми національної безпеки, а також відносини США та Росії, але не зрозуміло, чи катастрофа MH17 обговорюватиметься на самміті.

У той же час видання The New York Magazine зазначає, що на саміті усі карти в руках російського президента. Будь-яка угода, яка вийде з зустрічі наступного місяця набагато більше сприятиме інтересам Росії, оскільки Путін точно знає, чого хоче від Трампа, тоді як Трамп, схоже, не хоче нічого більше, ніж щоб той, ким він так захоплюється, відповів йому взаємністю, пише видання.

Закиди про буцімто бажання Трампа сподобатись Путіну ціною невигідних США поступок поширені серед політичних опонентів Трампа і ігнорують, або відокремлюють від позиції президента США, дії його Адміністрації у питанні Сирії, агресії Росії проти України.

Між тим у США триває розслідування незалежного прокурора Мюллера щодо обставин втручання Росії у політичні процеси у США у межах якого перевіряється і можливість координації дій між урядом Росії та виборчим штабом Трампа у ході виборів 2016 року.