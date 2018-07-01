Сирійська опозиція заявила про провал переговорів з Росією про мирне врегулювання

За словами повстанців, російська сторона "не була готова слухати" їх вимоги. Запропонований РФ варіант представники сирійської опозиції назвали "принизливим".

Представники сирійської опозиції заявили про провал переговорів з російськими військовими про мирне врегулювання на південному заході Сирії. Повстанці відхилили вимоги Москви здатися.

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Про це повідомив представник, пише DW.com.

За словами повстанців, російська сторона "не була готова слухати" їх вимоги. Запропонований РФ варіант представники сирійської опозиції назвали "принизливим".

Раніше в суботу переговорники з російської сторони запропонували повстанцям прийняти умови, подібні узгодженим у випадку з регіоном Східна Гута, повідомив співробітник створеного Вільної сирійської армією оперативного центру Ібрахім Джабави.

Зокрема, повстанцям запропонували виїхати разом з сім'ями на підконтрольні опозиції території на північному заході країни, або ж залишитися і продовжувати жити під контролем сирійського уряду.

Противники сирійського президента Башара Асада утримують свої позиції на південно-заході Сирії, проте в останні тижні урядова армія захопила частину підконтрольній повстанцям території.

Влітку 2017 року в сирійських південно-західних провінціях Дераа і Ель-Кунейтра, а також у Східній Гуті і провінції Хомс почали діяти зони деэкскалации. Над цими районами повинна бути встановлена зона, вільна від польотів, а також діяти перемир'я між урядовою армією і повстанцями.

Військовий конфлікт між режимом Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями триває з 2011 року. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей. Більше 5 млн сирійців були змушені покинути свої будинки.