Сирійська опозиція заявила про провал переговорів з Росією про мирне врегулювання
Представники сирійської опозиції заявили про провал переговорів з російськими військовими про мирне врегулювання на південному заході Сирії. Повстанці відхилили вимоги Москви здатися.
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Про це повідомив представник, пише DW.com.
За словами повстанців, російська сторона "не була готова слухати" їх вимоги. Запропонований РФ варіант представники сирійської опозиції назвали "принизливим".
Раніше в суботу переговорники з російської сторони запропонували повстанцям прийняти умови, подібні узгодженим у випадку з регіоном Східна Гута, повідомив співробітник створеного Вільної сирійської армією оперативного центру Ібрахім Джабави.
Противники сирійського президента Башара Асада утримують свої позиції на південно-заході Сирії, проте в останні тижні урядова армія захопила частину підконтрольній повстанцям території.
Влітку 2017 року в сирійських південно-західних провінціях Дераа і Ель-Кунейтра, а також у Східній Гуті і провінції Хомс почали діяти зони деэкскалации. Над цими районами повинна бути встановлена зона, вільна від польотів, а також діяти перемир'я між урядовою армією і повстанцями.
Військовий конфлікт між режимом Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями триває з 2011 року. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей. Більше 5 млн сирійців були змушені покинути свої будинки.