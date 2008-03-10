Угорці не підтримали урядові реформи

Більшість угорців на загальнонаціональному референдумі, що відбувся в неділю, висловилася за скасування урядових нововведень в охороні здоров`я та освіті.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це свідчать попередні дані, одержані після підрахунку 52% бюлетенів, згідно яких понад 80% виборців, які взяли участь у голосуванні, висловили таку позицію.

На загальнонаціональний референдум в Угорщині були винесені три питання, що стосуються введеної минулого року платні за візит до лікаря, перебування в стаціонарі і навчання у вузах.

Для визнання референдуму таким, що відбувся, на запропоновані запитання «так» чи ні» мають відповісти щонайменше чверть з усіх зареєстрованих виборців, або 2 млн. осіб.