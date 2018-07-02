У масовій ДТП в Танзанії загинули понад 20 людей, ще 45 постраждали
На південному заході Танзанії сталася масова дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули щонайменше 20 людей, ще 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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За даними поліції, ДТП сталася в місті Мбея за участю вантажівки з причепом і трьох мікроавтобусів, повідомляє РБК з посиланням на Xinhua.
Спершу вантажівка на повній швидкості врізалася в один із мікроавтобусів ззаду, зіштовхнувши його в канаву. Слідом за цим вона зачепила ще два мікроавтобуси, після чого впала у канал річки. Зараз постраждалим в аварії надається допомога в кількох районних клініках.
Портал Daily News повідомляє, що водій вантажівки втік з місця аварії. Поліція веде його розшук. За словами начальника регіональної поліції Мусі Таїбу, ділянка дороги, на якій сталася ДТП, є вузькою і має погану якість.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Канаді автобус із юніорською хокейною командою Humboldt Broncos зіштовхнувся на шосе з вантажівкою. В результаті ДТП загинули 14 осіб.