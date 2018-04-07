У Канаді внаслідок зіткнення автобуса з хокейною командою із вантажівкою загинуло 14 осіб (відео)

Ще 14 людей дістали поранення і травми.

У Канаді автобус з юніорською хокейною командою Humboldt Broncos зіткнувся на шосе з вантажівкою.

Як повідомляє канадська телерадіокомпанія CBC, внаслідок ДТП загинуло 14 осіб.

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"Підтверджено смерть 14 осіб, ще 14 людей дістали поранення і травми. Стан трьох потерпілих оцінюється як критичний", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на момент ДТП в автобусі перебувало 28 осіб. Зазначено, що ДТП сталася за 30 кілометрів від міста Тісдейл у провінції Саскачеван, куди спортсмени прямували на гру.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем'єр Саскачевану Скотт Мо висловили співчуття в зв'язку з цим інцидентом.

Зараз на місці події працює поліція. Слідчі з'ясовують обставини і причини аварії.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у провінції Османджик на півночі Туреччини туристичний автобус, що рухався зі Стамбула в Токат, врізався у прикарковану на узбіччі вантажівку. Внаслідок зіткнення автобус спалахнув, загинуло 13 осіб.