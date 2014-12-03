Парламент Ізраїлю вирішив саморозпуститися
Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск після того, як лідери фракцій погодилися провести 17 березня майбутнього року дострокові парламентські вибори.
За проголосували 84 із 120 депутатів, один утримався, проти не було подано жодного голосу.
Остаточне затвердження документа, відправленого на доопрацювання в комісії, очікується наступного тижня, повідомляє Росбалт.
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Прийнявши закон про саморозпуск, депутати продовжать роботу до виборів.
Як повідомлялося, раніше в середу ізраїльські законодавці домовилися провести дострокові вибори 17 березня.
Про рішення йти на вибори на два роки раніше прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив напередодні, не зумівши подолати конфлікт всередині правлячої коаліції. Він відсторонив від займаних посад міністра юстиції Ципі Лівні і міністра фінансів Яїра Лапіда. Також глава уряду заявив, що незабаром він може оголосити про розпуск парламенту.