Парламент Ізраїлю вирішив саморозпуститися

За проголосували 84 із 120 депутатів, один утримався, проти не було подано жодного голосу.

Остаточне затвердження документа, відправленого на доопрацювання в комісії, очікується наступного тижня, повідомляє Росбалт.

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Прийнявши закон про саморозпуск, депутати продовжать роботу до виборів.

Як повідомлялося, раніше в середу ізраїльські законодавці домовилися провести дострокові вибори 17 березня.

Про рішення йти на вибори на два роки раніше прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив напередодні, не зумівши подолати конфлікт всередині правлячої коаліції. Він відсторонив від займаних посад міністра юстиції Ципі Лівні і міністра фінансів Яїра Лапіда. Також глава уряду заявив, що незабаром він може оголосити про розпуск парламенту.