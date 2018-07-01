Іран розцінив прохання Трампа до Ер-Ріяду про збільшення видобутку нафти як пропозицію вийти з ОПЕК

За його словами, цю пропозицію можна розцінювати як «наказ» Саудівській Аравії вийти з ОПЕК.

Представник Ірану в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебілі заявив, що Тегеран розцінювати прохання президента США Дональда Трампа до короля Саудівської Аравії Сальману бен Абдель Азіза Аль Сауда про збільшення видобутку нафти як пропозицію вийти з ОПЕК. Про це повідомляє Shana.

За його словами, цю пропозицію можна розцінювати як «наказ» Саудівській Аравії вийти з ОПЕК.

Однак, він також зазначив, що Ер-Ріяд не має потужності для збільшення видобутку нафти в таких обсягах.

Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії не підтвердили слова Трампа про збільшення видобутку нафти.