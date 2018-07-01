Іран розцінив прохання Трампа до Ер-Ріяду про збільшення видобутку нафти як пропозицію вийти з ОПЕК
02:47, 01 липня 2018Світ
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За його словами, цю пропозицію можна розцінювати як «наказ» Саудівській Аравії вийти з ОПЕК.
REUTERS
Представник Ірану в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебілі заявив, що Тегеран розцінювати прохання президента США Дональда Трампа до короля Саудівської Аравії Сальману бен Абдель Азіза Аль Сауда про збільшення видобутку нафти як пропозицію вийти з ОПЕК. Про це повідомляє Shana.
За його словами, цю пропозицію можна розцінювати як «наказ» Саудівській Аравії вийти з ОПЕК.
Однак, він також зазначив, що Ер-Ріяд не має потужності для збільшення видобутку нафти в таких обсягах.
Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії не підтвердили слова Трампа про збільшення видобутку нафти.
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