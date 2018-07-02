Євросоюз запустив санкційну процедуру проти Польщі через закон про Верховний суд

Комісія наполягає на тому, що вона "готова продовжувати діалог з питань верховенства права", незважаючи на початок процедури.

Євросоюз відкрив санкційну процедуру проти Польщі у зв'язку з суперечливим законом про Верховний суд, через яку Варшава може втратити право голосу у ЄС.

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Про це йдеться у заяві Європейської комісії, яка є в розпорядженні ЄвроПравди. "3 липня 27 з 72 суддів Верховного Суду ризикують вийти на пенсію. Новий польський закон "Про Верховний суд" знижує пенсійний вік суддів Верховного суду з 70 до 65 років. Ця міра також застосовується до голови Верховного Суду, чий шестирічний мандат буде достроково припинено. Згідно з законом, нинішнім суддям надається можливість заявити про своє прагнення, щоб їх мандат був продовжений президентом, який може бути наданий терміном на три роки і продовжений один раз. Для рішення президента не встановлені критерії, і немає можливості для судового перегляду цього рішення", - йдеться у заяві.

Таким чином нові закони Польщі "підривають принцип незалежності судової влади", переконані у ЄК. Також Комісія наполягає на тому, що вона "готова продовжувати діалог з питань верховенства права", незважаючи на початок процедури.

Перший етап процедури закінчується позовом до Суду Євросоюзу. Варшава має місяць на внесення змін.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше виключив можливість внесення змін до закону та подальшого коректування судової реформи.

Євросоюз раніше пригрозив позбавити Польщу права голосу в раді ЄС через судову реформу, але на захист Варшави стала союзна Угорщина.

Польща вважає, що законодавчий процес із реорганізації своєї судової влади відповідає європейським стандартам, і називає побоювання Єврокомісії щодо загроз верховенству права безпідставними.

У червні Європейська комісія підтвердила, що Польща не виконала ключові вимоги комісії щодо незалежності судів.