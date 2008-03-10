Президент Вірменії частково відмінив надзвичайний стан

Президент Вірменії Роберт Кочарян частково відмінив режим надзвичайного стану. Указ про це журналістам без коментарів зачитав прес-секретар президента Віктор Согомонян. За його словами, президент країни ухвалив таке рішення з урахуванням того, що з дня введення НС ніяких порушень режиму зафіксовано не було.

Кочарян відмінив 6 і 7 пункти свого указу про введення з 1 березня на 20 днів НС, внаслідок чого п`яти опозиційним партіям і громадським організаціям повертається право діяльності. Президент також розпорядився знайти інші правові рішення для діяльності ЗМІ, робота більшості з яких була заблокована. Тим нечисленним ЗМІ, яким не був закритий доступ до інтернету, дозволялося висвітлювати тільки офіційну інформацію.

Газета.ру