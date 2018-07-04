Прем'єр Польщі: війна на Донбасі - частина великого плану РФ з дестабілізації Заходу

За його словами, агресія Росії в Україні похитнула архітектуру безпеки країн Східно-центральної Європи.

Війна на Донбасі є частиною масштабного плану Росії по дестабілізації Заходу.

Про це під час виступу в Європейському Парламенті заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Польське радіо.

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За його словами, агресія Росії в Україні похитнула архітектуру безпеки країн Східно-центральної Європи, а останні роки були періодом "надзвичайного посилення геополітичних загроз".

"Таких, як тероризм або російська гібридна війна в Україні і не тільки - втручання в демократичний процес країн Заходу, і навіть прямі напади на жителів співдружності", - заявив Моравецький.

Він підкреслив, що дії Росії не є випадковістю, це заздалегідь спланована стратегія.

Як повідомляв УНІАН, раніше Моравецький виступив за продовження санкцій проти Росії за агресію в Україні.