Прем'єр Польщі: війна на Донбасі - частина великого плану РФ з дестабілізації Заходу
Війна на Донбасі є частиною масштабного плану Росії по дестабілізації Заходу.
Про це під час виступу в Європейському Парламенті заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Польське радіо.
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За його словами, агресія Росії в Україні похитнула архітектуру безпеки країн Східно-центральної Європи, а останні роки були періодом "надзвичайного посилення геополітичних загроз".
"Таких, як тероризм або російська гібридна війна в Україні і не тільки - втручання в демократичний процес країн Заходу, і навіть прямі напади на жителів співдружності", - заявив Моравецький.
Він підкреслив, що дії Росії не є випадковістю, це заздалегідь спланована стратегія.
Як повідомляв УНІАН, раніше Моравецький виступив за продовження санкцій проти Росії за агресію в Україні.