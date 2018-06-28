Прем'єр Польщі виступив за продовження санкцій проти Росії

Моравецький сподівається, що позиція Польщі у питанні санкцій буде врахована.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголошує, що санкції проти Російської Федерації через агресію Російської Федерації в Україні треба продовжувати.

Про це голова польського уряду заявив перед початком саміту лідерів держав і урядів Європейського Союзу у Брюсселі.

За його словами, на саміті серед іншого відбудеться обговорення санкцій щодо Росії "у контексті російської агресії в Україні".

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У цьому зв'язку прем'єр Польщі заявив: "Польща демонструє тверду і однозначну позицію, що запроваджені санкції мають бути продовжені. Я сподіваюсь, що нашу позицію буде прийнято та взято до уваги".

Як повідомляв УНІАН, Італія виступає проти автоматичного подовження санкцій ЄС проти Росії.