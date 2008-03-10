Росія та Ізраїль домовляються про безвізовий режим

Між Росією і Ізраїлем до кінця цього року може бути встановлено безвізовий режим.

Про це повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Росії Анна АЗАРІ у прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Разом з тим посол зазначила, що поки що не може вказати точну дату. А.АЗАРІ зазначила, що бажаючим поїхати до Ізраїлю влітку, а тим паче на Великдень, краще все ж таки потурбуватися про візи.