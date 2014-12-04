В США засудили жорстку реакцію Китаю на протести в Гонконзі

Про це сказав американський сенатор-республіканець Марко Рубіо.

"Гадаю, це урок, який слід усім вивчити, що речі, про які ми тут говоримо, сподівання те, що економічні реформи та діалог з Китаєм якось змінить центральний уряд (Китаю - ред.) - це казочка. Уряд Китаю в його нинішній формі за своєю природою є авторитарним", - зазначив Рубіо.

На думку сенатора, уряд Китаю опирається справді важливим реформам, щойно є посягання хоча би на якусь частину його повноважень.

Читайте такожЗатримано лідерів гонконгського "майдану"

"Фактично, (дії влади Китаю - ред.) це тактика уряду, що хоче стати іще більш централізованим та авторитарним, більш охочим до жорстких дій щодо будь-кого, хто кине виклик авторитету Компартії", - наголосив сенатор.