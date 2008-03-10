Коаліційний уряд Сербії саморозпустився
14:41, 10 березня 2008Світ
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Тадіч має призначити дату для виборів
Коаліційний уряд прем`єр-міністра Сербії Воїслава Коштуніци офіційно розпущений у понеділок. Як повідомляє державне агентство «Танюг», таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні кабінету міністрів.
Минулоъ суботи Коштуніца оголосив про те, що уряд країни не може продовжувати виконання своїх обов`язків через глибокі розбіжності з приводу одностороннього проголошення незалежності Косово. Сьогодні уряд затвердив і направив президентові республіки проект рішення про розпуск народної скупщини і проведенні дострокові парламентські вибори, відзначає Reuters.
Тепер президент Сербії Борис Тадіч має призначити дату для дострокових виборів. Найбільш вірогідною датою є 11 травня.
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