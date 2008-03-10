Коаліційний уряд Сербії саморозпустився

Коаліційний уряд прем`єр-міністра Сербії Воїслава Коштуніци офіційно розпущений у понеділок. Як повідомляє державне агентство «Танюг», таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні кабінету міністрів.

Минулоъ суботи Коштуніца оголосив про те, що уряд країни не може продовжувати виконання своїх обов`язків через глибокі розбіжності з приводу одностороннього проголошення незалежності Косово. Сьогодні уряд затвердив і направив президентові республіки проект рішення про розпуск народної скупщини і проведенні дострокові парламентські вибори, відзначає Reuters.

Тепер президент Сербії Борис Тадіч має призначити дату для дострокових виборів. Найбільш вірогідною датою є 11 травня.

Газета.ру