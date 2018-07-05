Агенти РФ і екстремісти готували насильницьке повалення уряду Чорногорії - доповідь

За словами експертів, це була перша спроба Москви вдатися до насильства для досягнення своїх політичних цілей за межами колишнього СРСР.

У новому звіті, опублікованому Дослідницьким інститутом зовнішньої політики (аналітичний центр, який базується у Філадельфії), розкриваються нові деталі триваючого розслідування, присвяченого спробі повалити уряд Чорногорії напередодні парламентських виборів 2016 року.

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При цьому слідчі відзначають роль, яку в спробі перевороту зіграла Росія. «... Чорногорія...на порозі приєднання до НАТО зіткнулася не просто з переворотом, але з переворотом, підтримуваним російським урядом», – підкреслює один з авторів доповіді, Річард Кремер, передає Голос Америки.

«Моя надія – що ця доповідь породить тривогу з приводу того, що Росія налаштована настільки серйозно, що готова застосувати жорстку силу для досягнення своїх політичних цілей на Балканах. У Росії є цілі на Балканах, і вона готова вдатися до насильницьких засобів, щоб їх досягти», – пояснив експерт.

Нагадаємо, що два співробітники російських спецслужб – Едуард Шишмаков і Володимир Попов – після спроби перевороту в Чорногорії втекли до Сербії, а потім повернулися в Росію. Суд над ними проводився заочно.

Крім них, перед судом Чорногорії постали 12 осіб, звинувачених у причетності до спроби перевороту.

При цьому слідчі відзначають, що напередодні перевороту в Чорногорію з Сербії проникли приблизно 50 співробітників ГРУ, імовірно – для надання допомоги повстанцям. Як підкреслюється в доповіді Дослідницького інституту зовнішньої політики, йдеться про першу спробу Росії вдатися до насильства за межами колишнього СРСР для досягнення своїх політичних цілей.

«В місяці, що передували парламентським виборам у жовтні 2016 року, російські агенти, сербські екстремісти і лідери чорногірського опозиційного альянсу (Демократичний фронт) готувалися в ніч виборів повалити уряд насильницькими методами,» – стверджують автори доповіді, грунтуючись на показаннях та свідоцтвах, проаналізованих слідчими.

«Вони планували спровокувати спалах політичного насильства в надії викликати протести в загальнонаціональному масштабі і повалити уряд на чолі з Міло Джукановичем. За словами офіційних осіб, цей проект ініціювали сербські націоналісти на початку 2016 року під керівництвом співробітників ГРУ і ФСБ», – підкреслюється в доповіді.