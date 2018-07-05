У лікарні розповіли про постраждалих при отруєнні біля Солсбері

За її словами, після інциденту у Еймсбері в лікарню звернулися кілька людей. Однак, у них не було виявлено симптомів зараження нервово-паралітичною речовиною.

Глава лікарні в місті Солсбері Кара Чарльз-Баркс заявила, що стан двох британців, які отруїлися нервово-паралітичною речовиною у місті Еймсбері, оцінюється як критичний. Про це повідомляє Sky News.

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За її словами, після інциденту у Еймсбері в лікарню звернулися кілька людей. Однак, у них не було виявлено симптомів зараження нервово-паралітичною речовиною.

Раніше британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що глибоко стурбована отруєнням ще двох людей у Великобританії нервово-паралітичним газом «Новачок».

За її словами, британська поліція робить все можливе для з'ясування обставин нового інциденту з отруєнням.