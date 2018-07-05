Над Лондоном під час візиту президента США літатиме надувний "бебі-Трамп"

Мер Лондона Садік Хан дав згоду на запуск повітряної кулі під час візиту Трампа, який відбудеться наступного тижня.

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Лондона над центром міста літатиме гігантська повітряна куля "бебі-Трамп".

Про це повідомляє Європравда з посиланням на CNN.

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Мер Лондона Садік Хан дав згоду на запуск повітряної кулі під час візиту Трампа, який відбудеться наступного тижня. У британській столиці також очікується акції протести через візит американського президента.

Гігантська оранжева куля висотою 6 метрів у вигляді немовляти з обличчям Трампа літатиме над центром Лондона протягом двох годин 13 липня, під час протестного маршу під гаслом "Стоп Трамп".

Петицію про запуск повітряної кулі підписали 10 тисяч людей, а тисяча людей зібрали загалом 16 тисяч фунтів стерлінгів для кампанії.

"Міський голова підтримує право на мирний протест і розуміє, що він може мати багато різних форм. Його команда з міських операцій зустрілася з організаторами та дозволила використовувати парк біля парламенту", - сказав представник мера.

Однак він додав, що організатори також повинні отримати необхідні дозволи від міської поліції та Національної служби повітряного руху.

Кулю прив’яжуть до землі на площі у парку біля парламенту і вона зможе підніматися на висоту до 30 метрів.

Нагадаємо, минулого року у центрі Вашингтона недалеко від Білого дому встановили гігантську надувну фігуру американського президента Дональда Трампа у вигляді щура.