Трамп говоритиме про "шкідливу діяльність" Росії на зустрічі з Путіним - посол США у Москві

Президент вірить, що покращення стосунків з Москвою піде на користь і США, і Росії.

Президент США Дональд Трамп обговорюватиме "шкідливу діяльність" Росії під час саміту з лідерами НАТО та на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Про це заявив посол США у Росії Джон Хантсман, передає Голос Америки.

Читайте також"РФ це агресор, а Україна - жертва": Трампу підготували пам'ятку до саміту НАТО та зустрічі з Путіним

"Президент вірить, що покращення стосунків з Росією піде на користь і США, і Росії, але м’яч насправді знаходиться на російському полі і президент не зніматиме з Росії відповідальність за її шкідливу діяльність", - заявив Хантсман.

"Ми дуже уважно будемо стежити за ситуацією, але мир завжди вартий зусиль", - додав Хантсман.

Зустріч президентів США та Росії має відбутися 16-го липня у Гельсінкі. За словами самого Дональда Трампа, у ході зустрічі ймовірно будуть підняті в тому числі питання війни у Сирії та України.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп планує 16 липня в Гельсінкі спочатку провести зустріч із російським колегою Володимиром Путіним "один на один", а потім вже продовжити переговори в присутності помічників.