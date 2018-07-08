У Франції прийняли закон проти фейків і пропаганди, який не подобається росіянам

Закон дозволить кандидатам на виборах подати до суду з метою видалення суперечливих новинних повідомлень у період виборів, а також змусить платформи, такі як Facebook і Twitter, розкрити джерело фінансування рекламного контенту.

Французький парламент схвалив закон про боротьбу з фейковими новинами, який дозволить судам вирішувати, чи є достовірними повідомлення, опубліковані в період виборів, або вони повинні бути видалені.

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Про це пише Politico.

Закон дозволить кандидатам на виборах подати до суду з метою видалення суперечливих новинних повідомлень у період виборів, а також змусить платформи, такі як Facebook і Twitter, розкрити джерело фінансування рекламного контенту.

"Я рада, що парламент прийняв збалансований і ефективний текст, який піднімає це питання на значні масштаби, текст, який стане цінним інструментом для кращого захисту нашої демократії", - сказала міністр культури Франсуаз Ніссен.

Члени центристської партії "Вперед, республіка!" президента Еммануеля Макрона, які мають абсолютну більшість в парламенті, підтримали законопроект разом з більшістю депутатів від центристських поміркованих демократів, передає "Європейська правда".

Депутат Жан-Люк Меланшон, лідер вкрай лівої партії виступив різко проти "закону, зробленого для того, щоб заборонити Russia Today і Sputnik".

Цей законопроект ще може бути оскаржений Конституційною Радою Франції у зв'язку з можливими порушеннями свободи слова.

Вища наглядова рада радіо та телебачення отримає нові повноваження, такі як можливість перешкоджати, призупиняти або припиняти трансляцію програм телеканалів, контрольованих іноземною державою.

Нагадаємо, виборчий штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації російським пропагандистським ЗМІ Russia Today і Sputnik через "методичне та систематичне поширення брехні".

"Russia Today і Sputnik не вели себе як ЗМІ, вони вели себе як органи впливу та пропаганди, і навіть брехливої пропаганди", - заявляв Макрон на спільній прес-конференції з головою РФ Володимиром Путіним.

Як пише RG.ru керівник Sputnik France Наталія Новікова заявила: "Ні в кого немає сумнівів, що закон спрямований проти російських ЗМІ".