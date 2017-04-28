У Макрона заборонили російським ЗМІ висвітлювати свої події - The Guardian

Росія звинуватила кандидата у президенти Емануеля Макрона у дискримінації і порушенні свободи слова після того, як його команда заборонила російським ЗМІ висвітлювати кампанію. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, російські державні ЗМІ Sputnik і RT не отримають доступ до самого кандидата і всіх подій, пов'язаних з ним. Таку інформацію підтвердив прес-секретар Макрона.

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Крім того, у команді Макрона вже заявляли, що його сайт, бази данних і комп'ютерні мережі постійно під хакерськими атаками з Росії.

"Систематичне і методичне поширення брехні - от в чому проблема", - сказав прес-секретар Макрона. "Якщо це створить проблеми з Кремлем, вони стануть предметом для відкритої дискусії у випадку, якщо наш кандидат переможе", - додав він.

При цьому, прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова назвала рішення команди Макрона "дискримінацією проти російських ЗМІ" і закликала чинну владу Франції і міжнародні організації простежити за дотриманням свободи слова під час другого туру президентської гонки.

Як повідомляв УНІАН раніше, кандидат в президенти Франції від партії «Вперед!» Еммануель Макрон в разі свого обрання главою держави наполягатиме на санкціях Євросоюзу проти Польщі. У своєму інтерв'ю для французьких газет він стверджує, що буде проводити більш жорстку політику з Польщею та іншими країнами, які, на його думку, порушують принципи ЄС. «Коли права і цінності Європейського Союзу не дотримуються, я вимагаю, щоб були запроваджені санкції», - сказав він.