США і Росія під час підготовки до зустрічі Трампа і Путіна обмінюються позиційними документами - Кремль

В документах викладено позиції з питань, де «продовжують спостерігатись розбіжності в думках, і з тих питань, де можуть прощупуватись збіги».

У Кремлі заявили, що Російська Федерація і США під час підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна обмінюються позиційними документами.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, зараз ведеться підготовка до саміту на експертному рівні.

«У ході підготовки сторони обмінюються позиційними документами, де викладено погляди з тих питань, з яких продовжують спостерігатись розбіжності в думках, і з тих питань, де можуть прощупуватись збіги», - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що «поки попередньо рано говорити про зближення позицій».

При цьому Пєсков запропонував дочекатись зустрічі лідерів США і РФ 16 липня в Гельсінкі (Фінляндія).

Раніше газета «Комерсант» із посиланням на джерела в держструктурах США повідомила, що Москва передала Вашингтону проект двосторінкової спільної заяви президентів.