Меркель схвалила політику Мей щодо Brexit

За словами канцлера ФРН, пропозиції, висунуті Мей, дозволили просунути процес «на крок уперед».

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала пропозиції британського прем'єр-міністра Терези Мей щодо зв'язків між Великобританією та ЄС після Brexit.

За словами канцлера ФРН, пропозиції, висунуті Мей, дозволили просунути процес «на крок уперед», передає Reuters.

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«Коли Британія пропонує «білу книгу», це крок вперед, і ми... сформуємо позицію і дамо спільну відповідь. Але добре, що у нас вже є пропозиції — це те, що я можу сказати, не вдаючись в подробиці», — зазначила Меркель.

Раніше голова Євроради Дональд Туск допустив відмову від Brexit після відходу у відставку низки британських міністрів. Через незгоду з планом Мей про свій відхід з уряду заявили міністр у справах виходу з Євросоюзу Девід Девіс і глава МЗС Борис Джонсон.