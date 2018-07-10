Меркель схвалила політику Мей щодо Brexit
Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала пропозиції британського прем'єр-міністра Терези Мей щодо зв'язків між Великобританією та ЄС після Brexit.
За словами канцлера ФРН, пропозиції, висунуті Мей, дозволили просунути процес «на крок уперед», передає Reuters.
Читайте також"Мені шкода і я здивована": Мей прокоментувала звільнення Джонсона
«Коли Британія пропонує «білу книгу», це крок вперед, і ми... сформуємо позицію і дамо спільну відповідь. Але добре, що у нас вже є пропозиції — це те, що я можу сказати, не вдаючись в подробиці», — зазначила Меркель.
Раніше голова Євроради Дональд Туск допустив відмову від Brexit після відходу у відставку низки британських міністрів. Через незгоду з планом Мей про свій відхід з уряду заявили міністр у справах виходу з Євросоюзу Девід Девіс і глава МЗС Борис Джонсон.