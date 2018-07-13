Літак Air China аварійно знизився на 6 кілометрів через куріння пілота в кабіні

Другий пілот намагався приховати факт свого куріння, але при цьому випадково вимкнув кондиціонер, що призвело до різкого зниження рівня кисню в літаку.

На борту рейсу авіакомпанії Air China другий пілот курив електронну сигарету, в результаті чого літак пішов на аварійне зниження.

Як передає BBC, другий пілот намагався приховати факт свого куріння, але при цьому випадково вимкнув кондиціонер, що призвело до різкого зниження рівня кисню в літаку. Літак прямував з Даляня в Гонконг. Після відключення кондиціонера зі стелі випали кисневі маски, а екіпаж різко знизив висоту польоту (на 6200 метрів).

Після того, як причина інциденту була з'ясована, літак знову піднявся на нормальну висоту.

Попереднє розслідування управління цивільної авіації Китаю встановило, що другий пілот намагався відключити вентиляційну систему, щоб пари його електронної сигарети не досягли пасажирів, але при цьому він помилково вимкнув кондиціонер.

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Пасажири розповідають, що їм було сказано негайно пристебнутися, і літак відразу ж пішов на зниження.

Інспектор управління по техніці безпеки Цяо Ібінь сказав, що екіпажу довелося різко знизити висоту польоту до тих пір, поки не була з'ясована причина інциденту. Коли з'ясувалося, що причиною був відключений кондиціонер, його знову увімкнули, а літак набрав висоту. Розслідування інциденту триває.

Air China обіцяє проводити політику "нульової терпимості" по відношенню до членів екіпажу, які порушують існуючі правила.

Правила цивільної авіації в Китаї забороняють усім членам екіпажу палити на борту літака. Електронні сигарети на борту літака були заборонені ще в 2006 році.

Але пасажири досі часто скаржаться на те, що на внутрішніх рейсах в Китаї пілоти часто курять. Наприклад, у 2015 році пасажири рейсу Гонконг-Пекін говорили в інтерв'ю державному телебаченню, що з кабіни пілота йшов сильний запах сигаретного диму.