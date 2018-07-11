Літак, який здійснив аварійну посадку в «Борисполі», вилетів до Анталії

Літак авіакомпанії Anda Air вилетів з аеропорту "Бориспіль" о 15:25 за київським часом.

Літак авіакомпанії Anda Air, що здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль» через попадання птаха в двигун, вилетів до Анталії о 15.25.

Про це повідомила прес-служба туроператора Join UP!.

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«11 липня рейс Anda Air, що вилетів о 9.09 із туристами за маршрутом Київ - Анталія на замовлення туроператора Join UP! із аеропорту в Жулянах, здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль» об 11.07 у зв'язку з попаданням птаха в двигун літака. Посадка пройшла успішно», - йдеться в повідомленні.

Попередньо рейс Київ - Анталія було перенесено на 14.30 на час технічного огляду літака, але, як уточнили в прес-службі Join UP!, літак вилетів із «Борисполя» о 15.25.

Зворотній рейс Анталія - Київ заплановано сьогодні на 19.30.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 липня, в аеропорту "Бориспіль" об 11:07 здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Anda Air, який прямував за маршрутом Київ – Анталія.

Нагадаємо, 3 липня туроператор Join UP! прийняв рішення про скорочення польотів до Іспанії через почастішання несправностей і регулярних затримок вильотів із боку авіакомпаній YanAir і Bravo Airways.