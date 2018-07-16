Сльозогінний газ, розбиті вітрини і двоє загиблих: Франція відсвяткувала перемогу на ЧС (фоторепортаж)

Внаслідок інцидентів загинуло двоє чоловіків.

У Франції сотні тисяч людей зібралися на вулицях різних міст, щоб відсвяткувати перемогу національної збірної у фіналі чемпіонату світу з футболу.

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Не обійшлося без інцидентів, передає ЄвроПравда з посиланням на BFM TV. Зокрема у столиці Франції Парижі найбільш масові святкування проходили на Єлисейських полях.

Так, группа молодих людей, деякі з яких закривали обличчя, закидала ракетами і петардами вітрини довколишніх магазинів. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Однак це не втихомирило дебоширів, і правоохоронцям в ніч на понеділок довелося неодноразово застосовувати сльозогінний газ. Зрештою, близько півночі сили безпеки вирішили евакуювати Єлисейські поля, людей розганяли з допомогою водометів.

Загалом у фан-зоні на Єлисейських полях працювали 4 тис. поліцейських і жандармів.

Низка заворушень сталися також у середмісті Ліона, де у вуличних святкуваннях взяли участь 20 тис. людей. Група людей закидала поліцейських ракетами, у відповідь правоохоронці також застосували сльозогінний газ.

Не обійшлося цієї ночі і без жертв. У місті Сан-Фелі місцевий житель на автомобілі так захоплено відреагував на перемогу збірної, що не помітив двох припаркованих автівок, врізався у них, а потім протаранив дерево. В результаті аварії чоловік загинув. У місті Ансі один з футбольних фанатів загинув після того як стрибнув у канал і зламав шию.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі чемпіонату світу з футболу збірна Франції перемогла збірну Хорватії з рахунком 4-2.