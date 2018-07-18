Президент Косово зазнав найбільших труднощів у переговорах із Сербією та очікує ще більших труднощів

Зустріч на рівні президентів з Могеріні була "короткою, непростою і найгіршою з усіх зустрічей за останні 6 років", сказав Тачі.

Президент Косово Хашим Тачі залишився незадоволений зустріччю в Брюсселі з президентом Сербії Александаром Вучич і Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні.

"Вона була короткою, непростою і найгіршою з усіх зустрічей за останні 6 років, але наша прихильність ЄС велика", - сказав Тачі, передає Європейська правда.

За словами косовського президента, він як і раніше бачить світло в кінці тунелю, "але у Сербії залишається менталітет минулого, і Вучич повинен зрозуміти, що Косово є суверенною країною".

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Тачі сказав, що тепер вони будуть вивчати стан справ, тому що в майбутньому вони очікують ще більших труднощів у переговорах.

"Необхідно досягти угоди для двох суверенних країн, які відкривають перспективи для обох країн і полегшують майбутнє, приносять консенсус і примирення, я не очікую, що процес буде легким", - зазначив він.

У свою чергу, Вучич заявив, що прагне до компромісу, але не став говорити про можливість визнання незалежності Косово. "Єдине компромісне рішення, запропоноване усіма політичними партіями Косово, особливо Хашимом Тачі і усіма іншими, це тільки визнання Косово незалежною державою. Так це не працює", - сказав Вучич.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Петро Порошенко зустрівся з Вучичем. "Ми не визнали Косово, і виходимо з позиції, що проблема Косово має бути вирішена компромісним шляхом з урахуванням інтересів Сербії", - сказав Порошенко.