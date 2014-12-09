Поліція має намір брати штурмом барикади протестувальників у Гонконзі на цьому тижні

Відповідна операція з участю до 7 тис. поліцейських, як очікується, почнеться в четвер, повідомили джерела в правоохоронних органах, передає ТАСС.

Місцеві газети опублікували постанову Верховного суду Гонконгу, який за підсумками розгляду позову автобусної компанії наказав розблокувати всі ділянки доріг в центральному кварталі Адміралті. В даний час в цьому районі залишаються близько 300 маніфестантів, які живуть у наметових таборах.

Передбачається, що одночасно від барикад буде розчищена і менш велика зона протестів в районі Козуей-бей.

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Очікується, що у другій половині дня поліція і судові пристави зроблять офіційне повідомлення про терміни початку операції.

Один з студентських лідерів Джошуа Вонг, який припинив голодування, заявив, що його прихильники з продемократичного руху Scholarism не мають наміру вступати в конфронтацію і перешкоджати виконанню постанови суду. У той же час окремі активісти сповнені рішучості залишатися на вулицях до останнього.