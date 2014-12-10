Над Москвою передумали піднімати "Око Саурона" через реакцію громадськості
15:47, 10 грудня 2014Світ
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Автори арт-об'єкту "Око Саурона" відмовилися від планів встановити його на одному з хмарочосів ділового комплексу "Москва-Сіті".
Причиною відмови від ідеї стала реакція громадськості / wikipedia.org
Про це заявила група "Свечение" на своїй сторінці в Facebook.
"Ми не очікували, що фанатська акція, яка привернула широку увагу ЗМІ і мільйонів шанувальників творчості Джона Р. Р. Толкієна, викличе таку реакцію з боку громадськості", - написали автори ідеї.
Нагадаємо, раніше в РПЦ заявили, що установка об’єкту може накликати біду на російську столицю.
Довідка. Об'єкт у вигляді "Ока" - образу з "Володаря кілець" письменника Джона Толкієна і серії однойменних фільмів - планувалося встановити 11 грудня на даху висотки "Москва-Сіті".
Проект було приурочено до прем'єри чергового фільму Пітера Джексона за творами Толкієна "Хоббіт. Битва п'яти воїнств".
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