Над Москвою передумали піднімати "Око Саурона" через реакцію громадськості

Про це заявила група "Свечение" на своїй сторінці в Facebook.

"Ми не очікували, що фанатська акція, яка привернула широку увагу ЗМІ і мільйонів шанувальників творчості Джона Р. Р. Толкієна, викличе таку реакцію з боку громадськості", - написали автори ідеї.

Нагадаємо, раніше в РПЦ заявили, що установка об’єкту може накликати біду на російську столицю.

Довідка. Об'єкт у вигляді "Ока" - образу з "Володаря кілець" письменника Джона Толкієна і серії однойменних фільмів - планувалося встановити 11 грудня на даху висотки "Москва-Сіті".

Проект було приурочено до прем'єри чергового фільму Пітера Джексона за творами Толкієна "Хоббіт. Битва п'яти воїнств".