У Туреччині замість надзвичайного стану діятиме новий антитерористичний закон

Уряд наділяється фактично тими ж повноваженнями, що й під час дії надзвичайного стану.

У Туреччині ухвалили новий закон, що посилює боротьбу з тероризмом після скасування в країні надзвичайного стану.

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Як повідомляє Anadolu, антитерористичний закон надає уряду і службам безпеки розширені повноваження у боротьбі з тероризмом після скасування в країні надзвичайного стану. Уряду надається право звільняти співробітників збройних сил, поліції та жандармерії, якщо вони причетні до діяльності терористичних організацій.

Закон надає держслужбовцям фактично ті ж повноваження, якими вони були наділені протягом двох років дії надзвичайного стану.

За закон проголосували переважно представники "Партії справедливості і розвитку", що має більшість у парламенті, та "Партії націоналістичного руху".

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині завершився режим надзвичайного стану, який до того діяв майже два роки після невдалого військового перевороту в липні 2016 року.