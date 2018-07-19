У Туреччині завершилася дія режиму НС через два роки після спроби держперевороту
У Туреччині припинив діяти режим надзвичайного стану, введений в країні після спроби державного перевороту влітку 2016 року.
Про це повідомляє Anadolu. Відзначається, що режим НС продовжувався в Туреччині сім разів, кожен раз на три місяці.
Наголошується, що згідно Конституції Турецької Республіки, режим НС автоматично припиняється, якщо уряд країни до закінчення терміну його дії не направить у парламент повідомлення про необхідність його продовження.
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Як відомо, режим НС був введений в Туреччині після спроби захоплення влади військовими в липні 2016 року. 4 жовтня 2017 в Туреччині до довічного тюремного ув'язнення засудили 34 екс-військових, яких звинуватили у намірі вбити президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.
Ердоган прийняв присягу в якості першого голови Туреччини періоду президентської республіки.Таким чином, Туреччина офіційно змінила форму правління, перетворившись з парламентської на президентську республіку.