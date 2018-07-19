У Туреччині завершилася дія режиму НС через два роки після спроби держперевороту

Режим НС продовжувався в Туреччині сім разів, кожен раз на три місяці і був введений після спроби захоплення влади військовими в липні 2016 року.

У Туреччині припинив діяти режим надзвичайного стану, введений в країні після спроби державного перевороту влітку 2016 року.

Про це повідомляє Anadolu. Відзначається, що режим НС продовжувався в Туреччині сім разів, кожен раз на три місяці.

Наголошується, що згідно Конституції Турецької Республіки, режим НС автоматично припиняється, якщо уряд країни до закінчення терміну його дії не направить у парламент повідомлення про необхідність його продовження.

Читайте такожУ Туреччині напередодні інавгурації Ердогана звільнили понад 18 тисяч держслужбовців

Як відомо, режим НС був введений в Туреччині після спроби захоплення влади військовими в липні 2016 року. 4 жовтня 2017 в Туреччині до довічного тюремного ув'язнення засудили 34 екс-військових, яких звинуватили у намірі вбити президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.

Ердоган прийняв присягу в якості першого голови Туреччини періоду президентської республіки.Таким чином, Туреччина офіційно змінила форму правління, перетворившись з парламентської на президентську республіку.