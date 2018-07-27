Макрон виступив проти великої торгової угоди між США і ЄС

За словами Макрона, країни ЄС і Франція зокрема ніколи не хотіли торгової війни з США.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив протест проти великого торговельного діалогу США і Європейського союзу (ЄС), так як він проходить у невідповідному контексті. Слова французького лідера наводить телеканал Euronews.

За словами Макрона, країни ЄС і Франція зокрема ніколи не хотіли торгової війни з США. На його думку, будь-який діалог повинен ґрунтуватися на збалансованих відносинах, але не «загрози».

«Я не підтримую початок великого торговельного діалогу, оскільки це не дозволяє контекст», — сказав Макрон.

Він підкреслив, що в торговельній угоді повинно обговорюватися сільське господарство, так як жоден європейський стандарт в області навколишнього середовища і здоров'я не повинен бути порушений. За словами Макрона, влада ЄС не можуть пропонувати своїм промисловцям і працівникам сільського господарства «орієнтуватися на нову виробничу модель», яка «поважає» навколишнє середовище, але при цьому укладати угоди з країнами, для яких дані умови не важливі.