ЗМІ: У Білорусі помічені російські солдати без розпізнавальних знаків

Про це повідомляє charter97.org з посиланням на активіста «Молодого фронту» Андрія Тенюту.

"Вчора я йшов в районі вокзалу і побачив солдатів. Звернув увагу на те, що у них форма не така, як у нас, а саме - зимові шапки зеленого кольору і вони без розпізнавальних знаків і шевронів. Я підійшов запитати, хто вони такі і чи білоруська це форма. Отримав відповідь: «Ми - росіяни». Запитав звідки саме, відповіли - з Брянська. Далі я запитав, чи будуть якісь навчання, а вони відповіли: «Ні, буде війна, у нас ротація і підготовка", - розповів він.

У прес-службі Міністерства оборони Білорусі виданню заявили, що "ніяких "зелених чоловічків" за визначенням в Білорусі немає і бути не може".